Спор продолжается: Лурье отказалась принять квартиру Долиной

Разрешение спора по квартире народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках вновь оказалось под вопросом: сторона покупательницы Полины Лурье указала на юридические несоответствия в акте приема-передачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей певицы.

Уточняется, что защита Полины Лурье отказалась подписывать акт передачи жилья, обнаружив неточность в документах. По утверждению адвоката покупательницы Светланы Свириденко, представитель Ларисы Долиной не обладает необходимыми полномочиями для оформления передачи квартиры.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — сказала адвокат Лурье в беседе с РИА Новости.

Ранее автомобиль народной артистки России был замечен у ее дома в районе Хамовники в Москве. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Не исключалось, что певица прибыла для передачи ключей новой собственнице жилья.

До этого адвокат Долиной Мария Пухова сообщала, что передача ключей Полине Лурье намечена на вторую половину дня 9 января. Представитель артистки Сергей Пудовкин при этом не стал уточнять, будет ли лично присутствовать сама Долина.

Накануне Светлана Свириденко заявляла, что Лариса Долина освободила проданную квартиру после того, как сторона Лурье отказалась инициировать процедуру принудительного выселения через судебных приставов до 5 января.

Верховный суд Российской Федерации 16 декабря признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье и отменил решения нижестоящих судов по делу о продаже недвижимости, ранее принадлежавшей артистке.

