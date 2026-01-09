Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу
Трамп заявил об отмене второй волны ударов по Венесуэле
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
Президент США сделал заявление в своей соцсети Truth Social.
Второй волны ударов по Венесуэле не будет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«США и Венесуэла отлично работают вместе. <…> В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», — написал американский президент.
Трамп добавил, что по меньшей мере 100 миллиардов долларов крупнейшие нефтяные компании вложат в восстановление Венесуэлы и ее нефтегазовой инфраструктуры. Американский лидер отметил успешное взаимодействие США и Венесуэлы в вопросах восстановления топливно-энергетического комплекса.
В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.
Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.
Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.
Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.
Ранее 5-tv.ru писал, что США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой. Вашингтон рассчитывает добиться договоренности с временно назначенным президентом Родригес.
