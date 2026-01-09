Приехала передавать ключи? Автомобиль Долиной заметили около ее дома в Хамовниках

Долина приехала в Хамовники, чтобы передать ключи от квартиры

Артистка освободила проданную квартиру после того, как сторона покупательницы отказалась добиваться ее выселения.

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной заметили у ее дома в районе Хамовники в Москве. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Не исключено, что певица приехала для передачи ключей от квартиры новой владелице.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что передача ключей покупательнице Полине Лурье запланирована на вторую половину дня 9 января. Представитель певицы Сергей Пудовкин при этом не стал уточнять, будет ли Лариса Долина лично участвовать в процессе передачи.

Накануне адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина освободила проданную квартиру после того, как сторона покупательницы отказалась добиваться выселения артистки через судебных приставов до 5 января.

Верховный суд Российской Федерации 16 декабря признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Суд также отменил все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже недвижимости, ранее принадлежавшей артистке.

