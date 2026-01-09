В Киеве экстренно отключили свет после ударов ВС РФ по энергообъектам

Фото: www.globallookpress.com/Olena Khudiakova

Перебои с напряжением затронули три района на левом берегу.

В трех районах Киева на левом берегу ввели экстренные отключения электроэнергии после успешного удара ВС РФ по энергообъектам. Об этом сообщил украинский оператор «ДТЭК».

Холдинг ввел экстренный режим, отключая свет вне очереди из-за перебоев подачи напряжения. Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как ранее отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, у Незалежной кончаются резервы запасного оборудования энергосистемы, главным образом — трансформаторы. При этом запасов для распределительных электросетей практически нет, и запаса прочности украинской энергетики хватит еще на два-три российских удара.

Ранее 2 января Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Кроме того, обстрел затронул транспортную и портовую инфраструктуру, которая используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

