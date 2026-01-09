В США женщину арестовали за попытку стать русалкой
People: В США женщину арестовали за попытку стать русалкой
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
«Морское создание» оказало сопротивление при задержании.
В американском штате Луизиана женщина оказалась обнаженной в пруду, принадлежащем соседу, и отказалась выходить из воды, заявив, что «пытается быть русалкой». Ее задержала полиция. Об этом сообщает People.
Как полицейские нашли «русалку»
Владелец дома в ноябре 2025 года вызвал полицию с жалобой на незаконное проникновение. По его словам, соседка стояла на подъездной дорожке, кричала и игнорировала просьбы покинуть частную территорию.
Прибывшие помощники шерифа обнаружили женщину, купающуюся голышом в пруду на участке заявителя.
«Она отказалась выйти из пруда и поговорить с депутатом, заявив, что она „пытается быть русалкой“», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Электрошокер, сопротивление и угрозы
После нескольких требований женщина все же вышла из воды. Из-за низкой температуры ее осмотрели сотрудники скорой помощи и укутали одеялом. Полицейские завели задержанную в дом, чтобы она согрелась, однако ситуация резко обострилась.
«После нескольких команд женщина отказалась подчиниться, и полицейский применил электрошокер, но это не возымело эффекта», — сообщили в офисе шерифа.
Женщину повалили на землю, где она продолжила сопротивляться и начала бить сотрудника ногами и кулаками.
Арест спустя несколько месяцев
После того как задержанную удалось обездвижить, ее доставили в больницу.
«Во время транспортировки Саттон угрожал убить полицейских и парамедиков», — уточнили в управлении.
Из-за необходимости медицинской помощи выдачу ордера на арест тогда отложили. Лишь 6 января женщина сама сдалась правоохранителям и была помещена под стражу.
В чем ее обвиняют
По данным офиса шерифа, женщине предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая сопротивление сотрудникам полиции, публичное запугивание, нанесение побоев полицейским, нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на частную территорию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.