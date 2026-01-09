Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Попытки врагов нанести РФ поражение заранее обречены на провал.

Удар ракетным комплексом «Орешник» по критической инфраструктуре Украины подтверждает верность России целям и задачам специальной военной операции. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист заявил, что все попытки врагов России нанести ей поражение обречены на провал, ведь «Орешник» не имеет аналогов в мире. Удар этой ракетой по стратегическим целям в Незалежной — это прямой ответ на теракты Киева против мирного населения России.

По словам эксперта, одна из ключевых особенностей «Орешника» — рекордная скорость в 10 махов. Эта ракета может достичь Западной Украины за 10-15 минут, а дальность ее полета превышает 5 тысяч километров, благодаря чему она способна поразить объекты на территории ЕС. В сочетании с боевым оснащением в 8-10 гиперзвуковых боеголовок, недосягаемых для вражеской ПВО, тактико-технические характеристики «Орешника» делают его поистине уникальным оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника».

