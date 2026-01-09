За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов; 5-tv.ru

К концу дня сугробы достигнут рекордных 65 сантиметров.

В Московской области выпало две трети месячной нормы снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. Уже к вечеру снежные завалы достигнут рекордных 65 сантиметров. Наиболее сильные снегопады пришлись на юг и юго-восток Подмосковья.

В частности, в Кашире сугробы достигли 26 миллиметров — 65% от нормы в месяц. В Черусти и Коломне образовались завалы до 21 миллиметра, а в Михайловском — до 20 миллиметров. В Павловском Посаде тоже зафиксировали объемистые снежные холмы в 19 миллиметров.

Метеоролог также отметил, что метеостанции ВДНХ и «Балчуг» также отметили последствия обрушившегося на Москву и Подмосковье циклона «Фрэнсис», сняв показатель в 10 миллиметров осадков, а на станции МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировали 13 миллиметров снега.

