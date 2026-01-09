Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

ВС РФ нанесли массированный удар после террористической атаки по резиденции президента России.

Вооруженные силы России в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, атака на резиденцию была предпринята в ночь на 29 декабря 2025 года. В ответ российские войска задействовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Цели удара были достигнуты, подчеркнули в Минобороны. Поражены объекты по производству беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся в ходе атаки, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве заявили, что любые террористические действия со стороны украинского режима и впредь не останутся без ответа.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты.

