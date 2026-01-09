США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
Вашингтон рассчитывает добиться договоренности с временно назначенным президентом Родригес.
Вашингтон может использовать приобретенное политическое влияние в Венесуэле, чтобы добиться разрыва Каракаса с Кубой и Китаем. Таким мнением поделился политолог Малек Дудаков, пишет EADaily.
Эксперт предположил, что США рассчитывают на достижение договоренности с врио президента Делси Родригес. В начале 2025 года спецпосланник США Ричард Гренелл пытался заключить подобную сделку с Николасом Мадуро, однако не преуспел. По словам Дудакова, у Родригес есть контакт как с Гренеллом, так и с советником Трампа Эриком Принсом.
Американские политические элиты могут попытаться найти с нынешним лидером Каракаса общий язык, однако, если и здесь их постигнет неудача, это может привести к дальнейшей эскалации в боливарианской республике.
Политолог утверждает, что Вашингтон даже после силового смещения Мадуро попытается сохранить в Венесуэле нынешний режим, адаптировав его к новым реалиям. На Родригес возложена задача сотрудничать с американскими инвесторами, главным образом — в сфере добычи полезных ископаемых.
