Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Атаке подверглись Брянская, Белгородская, Ростовская и Орловская области.
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
В Минобороны отметили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
