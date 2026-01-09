Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Атаке подверглись Брянская, Белгородская, Ростовская и Орловская области.

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

В Минобороны отметили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными расчетами ПВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

