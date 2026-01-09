Скончалась одна из самых высоких баскетболисток в истории Ульяна Семенова

Фото: © РИА Новости/Улозявичюс Аудрюс

Спортсменке было 73 года.

Скончалась советская и латвийская баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР Ульяна Семенова. Об этом сообщили в Латвийской ассоциации баскетбола.

Спортсменке было 73 года. Она известна как одна из самых высоких баскетболисток в истории — ее рост составлял 213 сантиметров. Авторы публикации выразили соболезнования семье и близким Семеновой.

Будущая чемпионка появилась на свет в 1952 году и уже в 13 лет достигла роста в 190 сантиметров. В будущем она завоевала золото на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов, чемпионатах мира 1971, 1975 и 1983 годов, а также 10 чемпионатах Европы с 1968 по 1985 годы.

Ей удалось стать первой женщиной из Европы, которая была включена в Зал славы мирового баскетбола имени Нейсмита в Спрингфилде. Кроме того, ее включили в Зал славы женского баскетбола и Зал славы ФИБА.

