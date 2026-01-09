Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта

Трамп: сделка по ресурсам была условием участия США в урегулировании на Украине

Американский лидер подчеркнул экономическую заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве с Киевом.

Сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам стала условием для продолжения участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта. Об этом 8 января заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — отметил американский лидер.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Одновременно была достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда, который должен участвовать в восстановлении страны.

Кроме того, 18 апреля Украина и США подписали меморандум о соглашении в сфере полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что следующим этапом станет финализация условий сделки и ее официальное заключение.

При этом, как сообщалось ранее 11 апреля, новый проект ресурсного соглашения между Киевом и Вашингтоном не предусматривает гарантий безопасности для Украины, несмотря на соответствующие требования со стороны киевских властей. Также отмечалось, что обновленный документ содержит более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями договора.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта.

