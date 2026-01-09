Удар ВСУ по Белгороду оставил без света 556 тысяч человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После обстрела перебои сети ЖКХ коснулись 1920 домов.

Ракетный обстрел Вооруженных сил Украины по объектам инженерной инфраструктуры оставил без света 556 тысяч жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Примерно столько же человек остались без теплоснабжения, а примерно 200 тысяч также лишились стабильного водоснабжения. Всего неполадки с жилищной сетью коснулись 1920 многоквартирных домов, сообщил глава региона. На местах работают аварийные бригады.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, серьезно повредив объект инженерной инфраструктуры. Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности в городе и области за 20 минут до заявления об обстреле.

Украинские боевики регулярно обстреливают российские регионы с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ используют ракетное вооружение для обстрелов приграничных территорий России и совершают налеты дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.