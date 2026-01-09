Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США также оценил состояние экономики РФ на фоне украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. При этом он выразил надежду, что Вашингтону не придется применять эти ограничения. Об этом он сообщил 8 января в интервью телеканалу Fox News.

«Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать», — сказал американский лидер.

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* заявил, что Трамп одобрил законопроект об усилении санкций против РФ. Он отметил, что документ даст президенту «огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть».

Рассуждая об ограничительных мерах, Дональд Трамп также заявил, что российская экономика, по его мнению, «очень плоха». Однако РФ, по словам американского лидера, намного больше Украины, «намного крупнее и могущественнее».

Официальная Москва, несмотря на страшилки западных государств, не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Европейские политики, как и эксперты из США, да и сами авторы ограничений признавали, что меры давления на РФ оказались неэффективными.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, которая влечет за собой ухудшение жизни миллионов людей в разных странах. Санкции промахнулись и нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять стран обжаловали в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной шахматной федерации (FIDE) о снятии санкций со сборных РФ.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.