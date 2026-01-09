Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru

Обвиняемый в убийстве матроса задержан и заключен под стражу.

Празднование Нового года обернулось смертью матроса на Камчатке. 1 января в члены экипажа рыболовного судна отмечали начало 2026-го в Олюторском заливе Берингова моря. Двое мужчин, уже находившихся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, в результате конфликта один из них схватил нож и ударил другого в грудь.

Об инциденте доложили представители пресс-службы камчатского подразделения Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России. Отмечается, что агрессор нанес единственный удар противнику, из-за тяжелого ранения моряк скончался на месте.

В ведомстве сообщили, что 43-летний виновник происшествия был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается также, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства, допросили свидетелей и запросили ряд судебных экспертиз. В рамках расследования проводятся дополнительные процессуальные процедуры для закрепления доказательственной базы.

