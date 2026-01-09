Собаку и 50 котов спасли из горящего дома в Калининграде

МЧС: Пожарные спасли 50 котов и собаку из горящего дома в Калининграде



Вызволением животных занимались 15 сотрудников МЧС на трех единицах специальной техники.

Сотрудники МЧС России, прибывшие на тушение пожара в частном доме в Калининграде, спасли 50 котов и собаку. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального подразделения ведомства в официальном Telegram-канале.

«В частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской на печи горела ветошь. В результате возгорания пострадало потолочное перекрытие», — сказано в публикации.

Отмечается, что по прибытии спасатели сумели эвакуировать домашних питомцев и ликвидировать возгорание. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Причину пожара и другие обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России.

