Опасные копии: как отличить подделки нейросетей от настоящих документов

Окончательное установление подлинности материалов гарантируют криминалисты, но ряд допускаемых ИИ и мошенниками неточностей можно увидеть невооруженным взглядом.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволяют создавать практически точные копии документов и других материалов, но есть признаки, позволяющие отличить подделки от оригиналов. Об этом журналистам ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что подлинные официальные документы всегда четко структурированы, в них также имеются обязательные реквизиты. А генеративные модели таких материалов или фотографий часто содержат ошибки и мелкие несоответствия.

Так, визуальные и звуковые подделки нередко выдают размытые логотипы, отсутствие некоторых деталей, искаженный фон, кроме того, в видеоматериалах можно заметить несогласованность мимики и речи.

«Вместе с тем окончательное установление подлинности документов или материалов осуществляется в рамках криминалистической экспертизы, проводимой в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России по официальному запросу от подразделений органов полиции», — сказала Волк.

ИИ, несмотря на некоторые мошеннические действия с его использованием, приносит пользу. В частности, в банковских системах такие алгоритмы формируют цифровой профиль клиента на основе его финансовых привычек. Это позволяет своевременно блокировать подозрительные операции.

Кроме того, специалисты применяют ИИ-технологии для борьбы с социальной инженерией, они собирают данные о действиях аферистов, распознают их приемы и предупреждают пользователей об опасности. А многофакторная аутентификация и биометрическая идентификация помогают избежать несанкционированного доступа и хищения средств.

