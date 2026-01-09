В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения трех районов города.

В Орле после удара со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы повреждения на одном из объектов коммунального хозяйства. Об этом 9 января проинформировал губернатор области Андрей Клычков.

По его словам, в результате очередного обстрела пострадала коммунальная инфраструктура города. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением и перезапуском систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах Орла.

Губернатор также уточнил, что в Советском районе в ближайшие несколько часов возможно снижение уровня теплоносителя.

