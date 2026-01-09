Фото: www.globallookpress.com/Sascha Steinach

Евродипломаты искали ответ на протяжении пяти недель.

Представители Дипломатической службы Евросоюза (ЕС) не смогли перечислить все 19 стран, на которые якобы нападала Россия. Именно столько государств, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, пострадали из-за Москвы за последние 100 лет, о чем она публично вещала в массы.

Депутатский запрос на разъяснение громкого заявления Каллас в европейскую службу внешних действий 8 января направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Полученный ответ ведомства не содержал списка — ни одна страна не была названа. Причина в том, что упоминание якобы подчеркнет системный и продолжающийся характер «актов агрессии».

Примечательно, что ответ на запрос и поиск тех самых 19-ти государств, подвергшихся «агрессии», готовился европейскими дипломатами в течение пяти недель. Зато в тексте представители аппарата Каллас указали, что осведомлены о существовании РФ как субъекта международного права с 12 июня 1990 года.

Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать главе финского внешнеполитического ведомства Элине Валтонен книгу о финской русофобии и агрессии против Советской России. Так она отреагировала на слова Валтонен о пресловутом нападении РФ на 9 соседних государств за последние 100 лет. Финская чиновница еще и подчеркивала, что на Россию не покушался никто.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему ни одна страна ЕС не введет войска на Украину без согласия России.

