Днем ранее в областном городе Гайворон двое мирных жителей получили травмы в результате атаки украинских беспилотноков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако серьезно поврежден один из объектов инфраструктуры.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

За 20 минут до заявления об ударе глава региона предупреждал жителей о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском округе. Он призывал сограждан спуститься в подвалы домов и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Днем ранее в городе Грайворон Белгородской области двое мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю. Пострадавшие были госпитализированы. В больнице одному мужчине диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, а второму баротравму.

Шестого января Гладков выражал свои соболезнования близким двух жителей области, погибших из-за удара украинских дронов самолетного типа. Мужчина из села Новостроевка-Первая Грайворонского округа погиб от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Еще один мужчина в селе Белянка Шебекинского округа скончался в собственном доме, который атаковали ВСУ. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что в ночь на 6 января в Белгородской области произошел пожар на нефтебазе в результате массированной атаки украинских беспилотников.

