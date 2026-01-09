В Воронеже мужчина избил подростка за случайно попавший в него снежок
Ребенок получил гематому и травму губы, его родители обратились в полицию.
В Романовском сквере Воронежа 13-летний мальчик был избит взрослым мужчиной за то, что случайно попал в него снежком во время игры. Об этом сообщают журналисты «Известий» со ссылкой на собственный источник.
Мужчина гулял в сквере с маленькой девочкой, когда он проходил мимо подростка, игравшего в снежки, один «снаряд» его и настиг. Но вместо поддержки или спокойного замечания он начал ругаться, нецензурно выражаться и криком требовать, чтобы дети ушли.
Возмущенный мужчина дошел до того, что схватил мальчика, бросившего снежок, за капюшон и начал трясти, а затем пустил в ход кулаки. Подросток получил два удара кулаком в лицо, после чего агрессор скрылся с месте происшествия.
Пострадавшему ребенку вызвали скорую помощь, у него диагностировали гематому и травму губы. Его родители написали заявление в полицию.
