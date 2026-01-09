Лариса Долина освободила спорную квартиру в Хамовниках

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Срок передачи спорного жилья, которое только в Верховном суде признали собственностью Лурье, не раз переносился.

Народная артистка России Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую за 112 миллионов рублей продала Полине Лурье. Об этом журналистам РИА Новости рассказала ее адвокат Светлана Свириденко.

Трудности с получением купленного жилья у Лурье возникли, когда певица заявила о мошенничестве, и суд признал сделку недействительной, и женщина осталась без апартаментов и без денег. Однако Верховный суд обязал исполнительницу вернуть квартиру новой собственнице.

«Долина освободила квартиру», — заявила Свириденко.

Решение о выселении Ларисы Долиной, которое незамедлительно вступило в силу, Мосгорсуд вынес 25 декабря. Кроме того, суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки.

Долина и Лурье заключили сделку летом 2024 года, вскоре после этого певица сообщила, что в этом процессе находилась под давлением мошенников. Затем исполнительница успешно оспорила сделку в суде. Защита Лурье не сдавалась, но во всех инстанциях проиграла.

Верховный суд России 16 декабря признал собственницей квартиры покупательницу и отменил все предыдущие решения. Пока шли разбирательства, Долина продолжала жить в спорной квартире и только после постановления о выселении начала вывозить вещи. Срок заселения Лурье не раз переносился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшие соседи Долиной хотят встретить новую хозяйку ее квартиры.

