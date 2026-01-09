Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, действующий в составе Воздушно-космических силы России, выполнил боевую задачу по поражению концентрации бронированных машин Вооруженных сил Украины в районе ответственности группировки войск «Южная».

Поражение цели осуществлялось с использованием авиационных боеприпасов, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, строго по заданным координатам. После получения разведданных, подтверждающих ликвидацию объекта, самолет в штатном режиме вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

