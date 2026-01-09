Скрытая угроза? На Солнце произошел крупный взрыв

ИКИ РАН: На Солнце в четверг в середине дня произошел крупный взрыв

Ученые смогут увидеть его источник только через неделю. Насколько это опасно для Земли?

Крупный взрыв произошел на Солнце в четверг в середине дня. Он был зарегистрирован сотрудниками Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Об этом сообщается в Telegram-канале научной организации.

«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — сказано в публикации.

Как отметили представители лаборатории, пока можно только гадать, что на самом деле произошло со светилом и в чем причина взрыва. Ученые не наблюдали значительных волнений на поверхности Солнца до этого момента — только пару активных областей среднего размера.

Кроме того, две недели назад невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле. И если причина взрыва кроется за одной из упомянутых областей активности, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца, добавили представители ИКИ РАН.

«Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнет выходить к Земле из-за левого (восточного) горизонта», — заключили ученые.

