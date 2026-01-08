Трамп заявил, что Куба висит на волоске

Трамп о вероятности усиления давления США на Кубу: «Взорвать там все к черту»

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

По словам американского президента, у страны «большие проблемы».

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал об отношениях США и Кубы в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Услышав вопрос, стоит ли усилить давление на Кубу, так же как на Венесуэлу, заявил, что у Вашингтона почти нет вариантов, кроме как прийти в страну с оружием.

«Прийти и взорвать там все к черту, большего давления и быть не может», — заявил Трамп.

Этим президент США не ограничился. Помимо того, что по его мнению, вторжение — единственный сценарий, Трамп озвучил прямую угрозу в адрес Гаваны.

«Я думаю, что Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы», — сказал он.

Накануне министр энергетики США Крис Райт предупредил о существенном давлении на Кубу после действий администрации Трампа в отношении Венесуэлы.

В ночь на 3 января в Каракасе раздались взрывы. Штаты провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Погибли 100 человек, мирных жителей и военных. Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

