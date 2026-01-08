Телефоны пиццерий рядом с Пентагоном разрываются от количества звонков

Соцсети: Индекс пиццы Пентагона подскочил, что говорит о подготовке к войне

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Пользователи сети полагают, что США готовятся к новой спецоперации. Но при чем тут пицца?

Пиццерии, расположенные рядом с Пентагоном, получают огромное количество звонков от сотрудников, заказывающих еду в офим. Повышенная активность представителей ведомства, как рассуждают пользователи соцсети X, может говорить о возможной подготовке военной операции — прямо сейчас в Иране проходят масштабные протесты.

Как связаны пицца и очередное боевое столкновение, до которого США, конечно же, есть дело? Напрямую. Индекс пиццы возле Пентагона (Pentagon Pizza Index или PizzINT) — это уже утоявшийся неофициальный способ понять, насколько экстренно и напряженно работает министерство войны.

В октябре прошлого года в интервью телеканалу Fox News министр обороны США Пит Хегсет даже заявлял, что периодически специально заказывает много пиццы в Пентагон в случайные дни. Таким образом он пытается запутать тех, кто связывает рост количества доставок еды с кризисными ситуациями.

«Мы всех держим в напряжении», — хвастался Хегсет.

В Штатах даже существует сайт Pentagon Pizza Index, который отслеживает загруженность шести пиццерий неподалеку. В соцсети X также есть аккаунт, посвященный этой теме, на него подписаны более 250 тысяч человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон заявил о вероятной подготовке США к новой войне. Вашингтон наращивает военный бюджет, как перед глобальным конфликтом.

