Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва успешно совершил посадку

Борт на протяжении 1,5 часа кружил над аэропортом вылета.

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, но успешно совершил посадку в аэропорту вылета. Информация об этом следует из данных сервиса Flightradar.

Boeing 767–224 полтора часа кружил в небе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По некоторым данным, на борту воздушного судна находится порядка 200 человек.

Самолет должен был приземлиться в 21:15 в московском аэропорту Внуково. В 17:37 воздушное судно благополучно село в аэропорту Дубая.

В Utair сообщали, что воздушное судно готовилось к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета.

«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет», — говорится в сообщении авиакомпании.

