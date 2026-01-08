«Потемнело в глазах»: женщина напала с ножом на убившего собак бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza

Супруги пытались решить семейные проблемы через медиатора.

В Великобритании визит к бывшему мужу обернулся кровавой драмой, когда 64-летняя женщина узнала, что ее любимых собак больше нет в живых. Она впала в ярость и зарезала мужчину. Об этом сообщило издание Mirror.

Развод

Клэр и Кит Бриджер прожили вместе около 40 лет, прежде чем их отношения окончательно разрушились. Несмотря на расставание, пара продолжала общаться и даже посещала сеансы медиатора семейных конфликтов, пытаясь решить проблемы.

После расставания Кит переехал в небольшую однокомнатную квартиру в Таверхэме и забрал с собой двух собак, которых пара взяла из приюта в 2020 и 2021 годах.

Смерть собак

Как стало известно суду, у животных были серьезные поведенческие проблемы. По словам обвинения, они часто лаяли и могли проявлять агрессию. В условиях тесного жилья Кит, по его утверждению, оказался не в состоянии ухаживать за питомцами.

После неудачных попыток пристроить собак в другие семьи он принял решение об эвтаназии, считая, что у него не осталось иных вариантов. Клэр об этом решении не знала.

Вопрос, после которого все сорвалось

Летом 2025 года женщина пришла в дом бывшего мужа, чтобы обсудить оплату следующей встречи с медиатором. Разговор, по версии обвинения, шел спокойно до того момента, пока Клэр не спросила, где находятся собаки.

Услышав, что животных усыпили, она мгновенно потеряла самообладание и впала в истерическое состояние. Именно в этот момент, по версии следствия, ситуация вышла из-под контроля.

Нож, крики и борьба за жизнь

Суду сообщили, что Клэр вышла из автомобиля, держа нож в правой руке, и нанесла Киту два удара — в грудь и в живот. Мужчина упал на пол, звал на помощь и пытался удержать нападавшую, которая в ходе борьбы укусила его за руку.

Соседи, услышав шум, вмешались, попытались обезоружить женщину и вызвали экстренные службы.

Экстренная помощь и признания на месте

Один из соседей, оказавшийся врачом, оказал пострадавшему первую помощь до прибытия скорой. Кит был доставлен в университетскую больницу Норфолка и Норвича с тяжелыми, угрожающими жизни ранениями.

Прибывшим полицейским Клэр, по данным следствия, повторяла, что бывший муж «убил ее собак», и утверждала, что в момент нападения у нее «потемнело в глазах».

Суд и позиция защиты

Клэр Бриджер предстала перед судом, выглядя заметно взволнованной. Она отрицает попытку убийства, однако признает, что умышленно причинила тяжелый вред.

Процесс продолжается, присяжным предстоит решить, было ли произошедшее вспышкой неконтролируемой ярости или осознанным преступлением.

