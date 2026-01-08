Сладкая смерть: звезда реалити-шоу отравила дочь любовника малиной в шоколаде

Фото: 5-tv.ru

Погибла еще одна девочка.

Гибель двух девочек-подростков в Колумбии, отравленных с помощью сладкого подарка, стала началом международного расследования, завершившегося задержанием в Лондоне. В убийстве обвиняется предпринимательница и участница реалити-шоу Зулме Гусман Кастро, которая состояла в отношениях с отцом одной из жертв. Об этом сообщает Mirror.

Смертельный подарок

Весенний день был для 14-летней Инес де Бедоут и 13-летней Эмилии Фореро совершенно обычным. Девочки после школы решили провести время в квартире семьи де Бедоут в Боготе и испечь печенье. В этот момент курьер доставил коробку с малиной в шоколаде — лакомство, которое особенно любила Инес.

Посылка была принята не сразу: первую попытку доставки подростки отклонили, так как не ожидали никаких заказов. Лишь вечером они согласились принять коробку.

В течение нескольких дней состояние девочек резко ухудшилось. Несмотря на медицинскую помощь, обе они скончались. Еще двое подростков, попробовавших тот же десерт, выжили, однако один из них столкнулся с долгосрочными последствиями отравления.

Подозреваемая и ее связь с семьей

Позже выяснилось, что сладости могли содержать чрезвычайно токсичный тяжелый металл без цвета и запаха.

Следствие сосредоточилось на Зулме Гусман Кастро — предпринимательнице, известной по участию в телевизионном шоу. По версии прокуратуры, она могла быть причастна к отравлению из чувства мести.

Кастро на протяжении нескольких лет состояла в бурных отношениях с Хуаном де Бедоутом — отцом Инес. Эти отношения, как утверждается, сопровождались конфликтами, ревностью и взаимными обвинениями. Следователи полагают, что подозреваемая хорошо знала распорядок семьи и могла воспользоваться доверием подростков.

Дополнительное внимание правоохранительных органов привлекла и смерть жены де Бедоута в 2021 году. Эта смерть рассматривается как потенциально связанная с тем же ядом.

От Боготы до Лондона

После трагедии Кастро покинула Колумбию. В течение нескольких лет ее перемещения охватывали несколько стран, а в октябре Интерпол объявил ее в международный розыск. Следствие подозревало, что она намеренно избегает правосудия, хотя сама женщина настаивала, что продолжала работать и учиться за границей на законных основаниях.

В декабре ее местонахождение удалось установить после интервью, в котором она признала роман с отцом одной из погибших, но категорически отвергла обвинения в убийстве, назвав их сплетнями и попыткой разрушить ее репутацию еще до суда.

Драматическое задержание

В конце 2025 года британская полиция получила сообщение о женщине в бедственном состоянии на мосту Баттерси в Лондоне. Прибывшие службы обнаружили ее в бессознательном состоянии. Она попыталась покончить жизнь самоубийством. Ее удалось спасти и доставить в больницу, где врачи подтвердили, что угрозы жизни нет.

Вскоре выяснилось, что это и есть разыскиваемая Зулма Гусман Кастро. Она была задержана в соответствии с британским законодательством и помещена под стражу. В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Колумбию, где произошли отравления.

