Баскетболист Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции

Спортсмена задержали 21 июня в аэропорту Парижа по запросу США. По заявлениям Вашингтона, россиянин якобы состоял в хакерской группировке.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, который проходил подозреваемым по делу о киберпреступлениях, освободили из французской тюрьмы. Спортсмен уже прибыл в Москву. Об этом сообщил адвокат Касаткина Фредерик Бело в беседе с РИА Новости.

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — сказал Бело.

Адвокат также добавил, что премьер-министр Франции не подписал решение об экстрадиции Касаткина в США, которое ранее принял французский суд.

Касаткина арестовали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в столице Франции. Сделано это было по запросу США. По заявлениям Вашингтона, российский баскетболист якобы состоял в хакерской группировке. Это объединение было замешано сразу в 900 атаках на организации США, в том числе и правительственные. Спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы. При этом сам Касаткин отрицал свою причастность к этим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США.

