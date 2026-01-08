Не нужно умножать на семь: найден точный способ перевода собачьего возраста в человеческий

Фото: 5-tv.ru

Домашние любимцы стареют неравномерно.

Ученые предложили новый научно обоснованный способ перевода возраста собак в человеческий. Он оказался значительно сложнее привычной формулы «умножить на семь». Работа была опубликована на платформе bioRxiv.

Собаки стареют неравномерно

Исследование показало, что собаки стареют неравномерно: в первые годы жизни они очень быстро проходят этапы, сопоставимые с человеческим детством и юностью, а после четырех лет процесс старения заметно замедляется.

В основе работы лежит метод так называемых «часов метилирования» — одного из самых точных способов оценки биологического возраста. Он анализирует эпигенетические метки на ДНК, которые меняются с возрастом. Такой подход отражает не количество прожитых лет, а степень «износа» организма и его реальное биологическое состояние.

Эксперимент с лабрадорами

Исследовательская группа под руководством Тины Ванг из Калифорнийского университета сравнила эпигенетические изменения у собак и людей. Ученые проанализировали ДНК 104 лабрадоров-ретриверов в возрасте от рождения до 16 лет и сопоставили данные с образцами ДНК 320 человек в возрасте от 0 до 103 лет. Лабрадоров выбрали из-за хорошо изученной и относительно однородной генетики породы.

Анализ показал, что у собак и людей существуют схожие участки ДНК, которые «включаются» и «выключаются» на разных этапах жизни. Однако соответствие возрастов оказалось нелинейным: в первые годы собаки «набирают» человеческий возраст стремительно, затем темпы старения снижаются.

Формула возраста

Фото: Открытый онлайн-репозиторий препринтов в области биологических наук/www.biorxiv.org

Исследование помогло ученым разработать формулу:

человеческий возраст = 16 × ln(возраст собаки) + 31, где ln — натуральный логарифм.

Так, годовалая собака по биологическому возрасту сопоставима с 31-летним человеком, а четырехлетняя — примерно с 52-летним. При этом дальнейшее старение происходит гораздо медленнее, чем считалось ранее. Средняя продолжительность жизни лабрадоров — около 12 лет — по эпигенетическим данным соответствует примерно 70 человеческим годам.

Вклад мышей в эксперимент

Для проверки универсальности метода ученые применили «собачьи часы метилирования» к данным о мышах из предыдущих исследований. Результаты подтвердили эффективность подхода: было видно, что мыши на диете с ограничением калорий стареют медленнее.

Зачем это нужно

Практическая ценность работы выходит за рамки интереса владельцев домашних животных. Собаки все чаще используются в исследованиях старения и тестировании препаратов для продления жизни, в том числе в рамках Dog Aging Project. Новые эпигенетические часы позволяют отслеживать не отдельные заболевания, а саму траекторию старения, что потенциально может быть применимо и к человеку.

Авторы отмечают, что подобный подход способен изменить представления о возрасте и старении как у животных, так и у людей — особенно на фоне исследований, указывающих на возможность замедления и даже частичного «обращения» эпигенетического возраста.

