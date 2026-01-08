«Мистер Лапа»: на Пхукете задержали россиянина за незаконную работу гидом

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Основанием для проверки стал донос.

В Таиланде задержали гражданина России, который нелегально работал гидом на острове Пхукет. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Отмечается, что мужчина, представившийся как «мистер Лапа», был задержан на одном из причалов в момент, когда сопровождал иностранных туристов, готовившихся отправиться на морскую экскурсию. Основанием для проверки стала информация о его незаконной трудовой деятельности.

Как уточняется, задержанный признал, что работал на причале около двух раз в неделю. В основном он помогал русскоязычным туристам и иногда сопровождал их на экскурсионных катерах.

«По данным полиции, очевидцы видели, как „мистер Лапа“ встречал туристов, прибывших на микроавтобусе, помогал им с регистрацией и выдачей браслетов, а также сопровождал их в зону ожидания. Также было замечено, что он объяснял программу тура и давал туристам указания перед посадкой на судно», — говорится в публикации.

Во время задержания россиянин не смог предъявить паспорт и действующее разрешение на работу, показав сотрудникам лишь фотографию страницы паспорта в телефоне. Проверка по базе данных иммиграционной службы установила, что он находился в стране по визовому статусу, не предусматривающему трудоустройство.

В отношении мужчины проводятся дальнейшие процессуальные действия в соответствии с миграционным законодательством Таиланда.

