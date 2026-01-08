«Нет повода для беспокойства»: беременная учительница растлевала школьников
В Австралии беременную учительницу арестовали за растление школьника
У женщины уже есть сын.
В Австралии арестовали беременную учительницу музыки за растление несовершеннолетних. Об этом сообщает Mirror.
Она обвиняется в двух случаях сексуального насилия над ребенком до 16 лет, хранении детской порнографии и неоднократных сексуальных контактах с несовершеннолетними. Преступления совершались с 2024 по 2025 год, когда она работала в частной англиканской школе Фредерика Ирвина.
«Учительница арестована по обвинениям в преступлениях против детей, не связанных с нашими учениками. Ей запрещено появляться на территории школы. По имеющейся информации, нет повода для беспокойства о других детях. Безопасность и благополучие вашего ребенка и всех учащихся по-прежнему являются нашим приоритетом», — приводятся слова из обращения учебного заведения к родителям.
Злоумышленница является 33-летней замужней женщиной, воспитывает сына и ждет второго ребенка. На момент ареста она была в декретном отпуске. Первое слушание в магистратском суде Мандуры назначено на 27 января. Учительнице грозит до 15 лет лишения свободы.
Школа требует у родителей по 8320 австралийских долларов (около 440 тысяч рублей) в год за музыкальную программу для старшеклассников.
