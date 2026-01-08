Крис Дженнер готова сделать рискованную операцию, чтобы скрыть свой возраст

Фото: www.globallookpress.com/Ivanka Voisin

Звезда реалити-шоу стремится к «изящному старению».

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Крис Дженнер вновь оказалась в центре внимания из-за обсуждений хирургического вмешательства. По данным Radar Online, 70-летняя Дженнер рассматривает дорогостоящую и рискованную процедуру по омоложению рук.

Поводом для новых разговоров стала недавняя поездка 70-летней Дженнер на Сен-Бартелеми, где она была замечена без перчаток — аксессуара, которым она в последние месяцы часто скрывала руки на публичных мероприятиях. Источники утверждают, что в условиях карибской жары внимание привлекли «явные признаки возрастных изменений и солнечных повреждений».

По словам источников из окружения Дженнер, она много лет инвестировала значительные средства в уход за лицом и шеей, однако руки «выдают возраст».

При этом специалисты предупреждают: так называемая подтяжка рук относится к числу наиболее сложных процедур в косметической медицине и может нести риски — от рубцов и инфекций до повреждения нервов и нарушения подвижности, особенно в зрелом возрасте.

Сама Крис Дженнер неоднократно подчеркивала, что любые косметические вмешательства — ее личный выбор.

«Вы должны делать то, что делает вас счастливым», — говорила она в интервью изданию Good Work, добавляя, что решения принимаются «для себя, а не для других».

Ранее сообщалось, что последнюю подтяжку лица Дженнер делала у нью-йоркского пластического хирурга Стивен М. Левин. В одном из выпусков шоу «Кардашьяны» она с юмором отметила, что ее нос, возможно, «единственное, что осталось настоящим».

В интервью Vogue Arabia Дженнер заявляла, что стремится к «изящному старению» и хочет быть «лучшей версией себя».

