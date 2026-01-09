Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 12 по 18 января от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя на уходящей Луне дарит несколько ярких дней, но не подойдет для начала долгосрочных проектов. Она очень хороша для мягкого возвращения после праздников. Для активности подойдет четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Понедельник, 12 января 2026 года

День Огненной собаки Фото: 5-tv.ru

Получает негативную Ци, поэтому мастера не рекомендуют использовать этот день для каких-либо важных дел. Постепенно входить в рабочие ритмы после длительных выходных — пожалуй, идеальное занятие для такого понедельника. В такой день можно приступать к обучению, собирать долги, подписывать незначительные документы, а также ходить на свидания и делать предложения руки и сердца. Структура дня Птица падает в гнездо дает более легкое и даже расслабленное течение дел, однако можно ожидать неожиданных поворотов сюжета или резких вводных.

Совет книги перемен: это символ внутреннего сосредоточения, паузы в действии — не пассивности, а осознанного замирания для осмысления ситуации.

Вторник, 13 января 2026 года

День Огненной свиньи Фото: 5-tv.ru

День разрушителя года не подойдет для начала важных процессов. И хотя здесь и оказываются весьма позитивные звезды, такие как например звезда литературного успеха, которая несет удачу в документах и творческих проявлениях, все же в такой день лучше проводить разовые акции, не рассчитанные на долгосрочные результаты. Или завершать какие-то процессы. Держите в голове, что спонтанные и импульсивные действия могут привести к ошибкам, неодобрению и репутационным потерям.

Совет книги перемен: время для продуманного старта, а не безрассудной активности. Энергия есть, но ее нужно направить в конструктивное русло.

Среда, 14 января 2026 года

День Каменной крысы

Фото: 5-tv.ru

Идеально подходит для активности незначительного характера. К тому же, звезда болезней дает риски получить некачественную медицинскую помощь и изрядно испортить настроение. В этот день высок риск травм и неприятностей по здоровью. Также могут быть финансовые потери. Будьте внимательнее.

Совет книги перемен: цели ясны, но путь тернист. Трудности на старте — естественная часть развития.

Четверг, 15 января 2026 года

День Земляного быка Фото: 5-tv.ru

Полностью дублирует энергии месяца, и поэтому может давать сбои и неприятности из-за непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, благодаря счастливым звездам, которые прилетают к этому дню, его можно использовать для строительных, ремонтных, экскавационных работ. Он может подойти для встреч деловых и романтических. Годится для обращения к врачу, планирования, обучения и путешествий.

Совет книги перемен: лучшее наслаждение настоящим — знать, что лучшее еще впереди. Помните: чистота сердца — не слабость, а высшая форма мудрости. Сохраняйте ее — и мир ответит вам благосклонностью.

Пятница, 16 января 2026 года

День Стального тигра Фото: 5-tv.ru

Получает множество ярких и счастливых созвездий, по китайским формулам может быть очень хорош для большинства дел, но если вы хотите сегодня начать какой-то большой цикл или проект от которого хотите получить долгосрочные результаты, то лучше все же выбрать другой день, поскольку луна находится в уходящих фазах. В такой день идеально будет очищение, генеральная уборка, спа процедуры и разгрузочные дни. Хорошо в такой день начинать детоксикацию организма и убирать хлам из своего пространства и жизни.

Совет книги перемен: огонь горит ярко, но недолго — чтобы свет не угас, нужно постоянно подпитывать его мудростью и действием.

Суббота, 17 января 2026 года

День Золотого кролика Фото: 5-tv.ru

Умеренный день, который подойдет для инвестирования, подписания документов, строительных работ. Обладает умеренно позитивными звездами, которые поддержат активность сегодня. Будьте внимательнее на дорогах из-за структуры белый тигр в действии — она может привести к вспышкам агрессии и авариям.

Совет книги перемен: в этот период важно сохранять честность перед собой и другими — именно она станет фундаментом для значимых свершений.

Воскресенье, 18 января 2026 года

День Водного дракона Фото: 5-tv.ru

Получает позитивные звезды, поэтому может быть хорош для празднования свадьбы (но не самой свадьбы), ремонтных и строительных работ, путешествий. Однако мы не спешим использовать этот день для начала важных проектов из-за того, что Луна оказывается в своем 11 созвездии Пустоты, оно считается неблагоприятным для личных и коммерческих важных дел.

Совет книги перемен: ключевая метафора — воспитание могучего, но необузданного существа (дракона): чтобы направить его силу в созидательное русло, нужны время, мудрость и последовательность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.