В Лос-Анджелесе вооруженные грабители охотятся за покемонами

Коллекционирование карточек с персонажами франшизы «Покемон» в Лос-Анджелесе перестало быть безобидным хобби и все чаще становится объектом серьезных преступлений. После серии краж полиция призывает любителей собирать мерч пересмотреть меры безопасности. Об этом сообщает People.

Нападение на подземном паркинге

Один из самых громких инцидентов произошел в ночь на воскресенье, 4 января. Покупатель, ранее находившийся в специализированном магазине RWT Collective на западе Лос-Анджелеса, спустился на подземный паркинг, где на него напали двое мужчин.

Злоумышленники, как предполагается, ранее также находились в магазине и могли заранее знать о ценности покупки. Под угрозой оружия они похитили коллекцию редких карточек «Покемон», стоимость которой оценивается примерно в 300 тысяч долларов (около 23,5 миллиона рублей), после чего скрылись.

Магазины усиливают охрану

После произошедшего владельцы RWT Collective заявили о намерении усилить меры безопасности. Магазин планирует установить дополнительные камеры наблюдения и работает с управляющей компанией над вопросом привлечения вооруженной охраны.

Представители магазина отмечают, что рост цен на редкие карточки делает такие торговые точки потенциальной целью для преступников.

Бензопила и витрины

Это преступление оказалось не единственным. В те же выходные полиция Сими-Вэлли получила сообщение о взломе торгового центра около трех часов ночи.

По данным следствия, злоумышленники использовали бензопилу, чтобы проникнуть в магазин, после чего разбили витрины и похитили коллекционные карты на сумму не менее 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). Как и в случае с ограблением в Лос-Анджелесе, задержаний произведено не было.

Правоохранительные органы выясняют, могут ли эти два инцидента быть связаны между собой.

Почему карточки «Покемон» стали мишенью

Эксперты рынка отмечают, что далеко не все карты обладают высокой ценностью, однако редкие экземпляры в хорошем состоянии могут стоить десятки и сотни тысяч долларов.

Карты удобны для кражи, их легко спрятать и относительно просто перепродать, что делает их особенно привлекательным товаром на черном рынке.

Полиция предупреждает коллекционеров

После серии ограблений полиция выпустила рекомендации по безопасности для владельцев ценных коллекций. Коллекционерам советуют:

хранить карты в неприметной упаковке;

не демонстрировать редкие и дорогие экземпляры в общественных местах;

проводить крупные сделки только в хорошо освещенных и охраняемых локациях;

рассмотреть возможность страхования особо ценных карт.

Правоохранительные органы подчеркивают: в условиях стремительного роста цен коллекционные карточки требуют такого же уровня осторожности, как ювелирные изделия или предметы искусства.

