Фото: legion-media/Евгений Мессман/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса получила шикарный букет роз, который поклонники связывают с ее потенциальным партнером.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская получила огромный букет роз. Она сразу уточнила, что цветы никак не связаны с трэш-блогером Андреем Буримом, известного под псевдонимом Mellstroy. Пост в ее личном блоге стал последней каплей в череде сплетен о ее «женихах», которых настойчиво сватают поклонники в соцсетях.

Настасья также высказалась о том, что мужчины предпочитают брать женщину количеством цветов, а не качеством. Актриса призналась, что ненавидит красные розы, а разобрать огромный букет требует усилий и времени.

«Всей душой ненавижу красные розы. И честно не понимаю, вы хотите женщину удивить количеством? Почему именно количеством? Ведь можно подарить просто красивый букет. У многих мужчин по умолчанию идет такая настройка. Но вы дарите не красоту, вы ее не удивляете. Вы лишаете ее нескольких часов жизни, потому что это все надо разобрать. И я два дня не могу ванну принять», — поделилась Самбурская.

Фото: Instagram*/samburskaya

Откуда взялись слухи

Сплетни об ухажерах актрисы разгорелись после откровений телеведущего Отара Кушанашвили в подкасте «Kiss FM», где он описал свой провал в заигрывании с Самбурской.

«Я бы тряхнул стариной. Вот она мне очень нравилась. И я познакомился с ней, мы обменялись контактами, она говорит: „Вы крутой дядька“. У меня внизу уже плащ-палатка. Но она имела в виду другое», — рассказал он.

В публикации также было написано о том, что Самбурская не выбрала телеведущего, так как принимает ухаживания от Mellstroy, в чем сама и призналась. В СМИ блогеру приписали щедрые жесты: цветы, подарки и даже трехкомнатную квартиру.

Реакция Самбурской

Актриса не растерялась и выложила скриншот со слухами и спросила о том, «под чем генерятся эти басни».

Подписчикам Самбурская объяснила все, как есть: с Кушанашвили она контактами не обменивалась, он добавился к ней в соцсетях и иногда поздравлял с праздниками.

«Где моя трешка?! Я спрашиваю: где моя трешка?!» — спросила Настасья в конце своей речи, намекая на лживость слухов о ее романе с блогером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.