Роспотребнадзор выявил у отравившихся в Сочи юных регбистов кишечную инфекцию

Под наблюдение взяты все контактировавшие с заболевшими лица.

У юных регбистов, отравившихся в одном из отелей Сочи, диагностирована острая кишечная инфекция — норовирус II генотипа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

«В первые часы с момента выявления заболевших детей в лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Ситуация остается на контроле Управления», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре уточнили, что все несовершеннолетние находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. Состояние детей контролируется специалистами.

Кроме того, под наблюдение взяты все контактировавшие с заболевшими лица. По данным ведомства, новых случаев заболевания среди них не выявлено. Противоэпидемические мероприятия в отеле и по месту пребывания спортсменов продолжаются.

