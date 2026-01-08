Укрепляем здоровье ребенка в холода: топ-5 зимних продуктов для детей

Фото: 5-tv.ru

В период суровых погодных условий важно включить в рацион продукты, богатые полезными микроэлементами.

Зимой, когда на улице холодает, сокращается световой день, детям начинает не хватать витаминов, их здоровью угрожают вирусы. Сбалансированное детское питание, при котором в рацион включены продукты с повышенным сочетанием полезных нутриентов, станет отличным подспорьем в зимний сезон.

О том, чем кормить ребенка в холода, Газете.ру рассказала детский эндокринолог, к. м. н. Оксана Михалева. Эксперт составила топ-5 продуктов, богатых ценными для детского организма веществами.

Первое место достается цитрусовым. Будучи насыщены витамином С, мандарины и другие плоды имеют огромное значение для поддержания иммунной системы, а значит ребенку будет проще перенести сезон ОРВИ и гриппа.

Спелая и сочная хрустящая морковка также станет отличным подспорьем в зимние месяцы. В ней содержится бета-каротин, помогающий синтезировать витамин А. В это время школьникам приходится находиться в сухих помещениях и напрягать зрение — а от витамина А зависит здоровье глаз, кожи и слизистых оболочек.

Наконец, третье место ученая отвела орехам. В этом продукте содержатся питательные жирные кислоты, витамин Е и магний. Они помогают поддерживать работу мозга, улучшать концентрацию, а также поддерживать необходимый уровень энергии.

Помимо этого, эксперт крайне рекомендовала включить в детское меню рыбу всех сортов, от жирных до нежирных. В период укороченного светового дня ребенку будет особенно полезно есть лосось, треску и хека, которые богаты витамином D.

Нутрициолог дополнила топ-5 зимних продуктов хурмой — эти сладкие оранжевые плоды насыщены витамином А, железом, пищевыми волокнами и природными сахарами. Все это помогает поддерживать пищеварение и восполнять запас сил.

