Два человека погибли при стрельбе у церкви в Солт-Лейк-Сити во время похорон

Еще как минимум шестеро получили ранения.

В американском городе Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл огонь у здания церкви в момент проведения похоронной службы. В результате стрельбы погибли два человека, еще как минимум шестеро получили ранения. Об этом сообщила городская полиция.

«Мы находимся на месте перестрелки. Два человека погибли и по меньшей мере шестеро получили ранения, минимум трое из них находятся в критическом состоянии», — говорится в заявлении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook*.

По данным правоохранительных органов, личность подозреваемого пока не установлена. На месте происшествия обнаружены улики, ведутся активные поиски стрелявшего. Район вокруг церкви полностью перекрыт, жителей просят избегать этой территории.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего и проверяет возможные мотивы нападения.

* — Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

