Такер Карлсон: США могут готовиться к новой мировой войне

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Вашингтон наращивает военный бюджет, как перед глобальным конфликтом.

Трамп может готовить США к возможной новой мировой войне. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в соцсети X.

В качестве косвенных признаков подготовки к конфликту Карлсон назвал намерение американского лидера расширить оборонный бюджет в полтора раза к 2027 году. Президент США объявил об увеличении бюджета Пентагона с одного триллиона долларов до полутора триллионов долларов.

По мнению репортера, иной причины для подобного роста военных расходов, как подготовка к ожесточенному глобальному либо региональному конфликту, быть не может.

Трамп 18 декабря подписал Закон об оборонных ассигнованиях на 2026 финансовый год на общую сумму в 901 миллиард долларов.

Ранее неопределенность в статьях распределения государственных средств привела к приостановке работы госаппарата, так называемому шатдауну, который был введен 1 октября 2025 года. Тогда федеральное правительство США прекратило работу из-за несогласованности позиций Республиканской и Демократической партий по проекту бюджета. Трамп отмечал, что в январе 2026 года Вашингтон может столкнуться с необходимостью нового шатдауна.

