Количество погибших в результате атаки США на Венесуэлу продолжает расти

В результате атаки США на Венесуэлу погибли 100 человек, столько же пострадали

Фото: www.globallookpress.com/Xin Huashefa

Третьего января Штаты ударили по Каракасу и захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

В результате атаки США на Каракас в ночь на 3 января погибли 100 венесуэльских граждан. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо. По словам главы ведомства, примерно столько же людей получили ранения разной степени тяжести.

Глава венесуэльского МВД также подчеркнул, что захваченный Штатами президент страны Николас Мадуро, как и его жена Силия Флорес, тоже пострадали. В частности, оба они получили травмы, когда американские военные выволакивали их из резиденции главы государства.

«Жена Мадуро Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда в США, сообщил Кабельо, а Мадуро — травму ноги», — говорится в публикации.

Атака США на Каракас произошла в ночь на 3 января. Ее целью президент США назвал захват Мадуро с супругой. Чета была в скором времени доставлена в Нью-Йорк, где предстала перед судом. Их обвиняют в наркотерроризме, личном контроле трафика запрещенных веществ, заговорах и хранении оружия, которое планировалось использовать против Вашингтона.

Мадуро и Флорес в ходе первого заседания отказались признать вину. Кроме того, венесуэльский президент запросил консульский визит, на что получил разрешение судьи, а также привлек к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и сыграл ключевую роль в заключении сделки, позволившей ему выйти на свободу.

Временно обязанности президента Венесуэлы исполняет обязанности вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. При этом страна считает главой государства Мадуро. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что власти Венесуэлы будут тратить средства, полученные в рамках нового нефтяного соглашения с США, исключительно на закупку товаров американского производства.

