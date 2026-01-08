Захваченный США танкер Marinera сменил флаг на российский, когда судно уже преследовали

Фото: Reuters/US EUROPEAN COMMAND via X

На борту корабля находились 28 человек, двое из них — граждане РФ.

Захваченный военно-морскими силами (ВМС) США нефтяной танкер «Маринера» (Marinera) был зафрахтован частным трейдером под флагом Гайаны. Этот флаг был заменен российским в Атлантическом океане, когда судно уже преследовал корабль Береговой охраны США. Об этом сообщают журналисты «Известий».

Прежде представители Минтранса РФ заявили, что на танкер в открытом море высадились американские военные, и связь с ним была утеряна. Береговая охрана Соединенных Штатов последовала за судном у берегов Венесуэлы, так как власти Гайаны подтвердили, что оно идет под их флагом.

Представители США потребовали от капитана развернуться в сторону американского порта, но тот не подчинился и направил танкер судно в Атлантический океан. Порт Сочи в это время получил запрос с борта «Маринера» на временную регистрацию под российский флаг. Ращрешение было дано на основании российского законодательства и норм международного права.

Экипаж танкера состоит из 28 человек, 20 из них украинцы, шестеро, в том числе капитан, граждане Грузии, еще двое россияне. У рейса исклбчительно коммерческие цели. Российская сторона обязалась защищать своих граждан, несмотря на сложившуюся ситуацию. МИД РФ призвал Вашингтон соблюдать их права и интересы, а Минтранс указал на нарушение международного права при силовом захвате судна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о развитии конфликта США и Венесуэлы. В ночь на 3 января американские военные атаковали Каракас и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, чтобы судить в Нью-Йорке за «наркотерроризм». Накануне госсекретарь Штатов Марко Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов.

