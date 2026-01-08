Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, предусматривающий выход Соединенных Штатов из 66 международных структур, деятельность которых, по оценке Вашингтона, больше не соответствует национальным интересам страны. Об этом 7 января сообщили в Белом доме.

В официальном заявлении отмечается, что подписанный документ обязывает американские министерства и ведомства прекратить участие и финансирование ряда международных форматов. Речь идет о 31 подразделении Организации Объединенных Наций и еще 35 организациях, не входящих в систему ООН.

В Белом доме пояснили, что эти структуры, по мнению американских властей, либо продвигают так называемые глобалистские подходы в ущерб приоритетам США, либо не справляются с возложенными на них задачами и демонстрируют низкую эффективность.

