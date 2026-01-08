Первая группа застрявших на Сокотре россиян вылетела в Саудовскую Аравию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Они отправились в Джидду.

Первая группа граждан России, оказавшихся временно заблокированными на йеменском острове Сокотра, смогла покинуть страну. Как сообщили 7 января в посольстве РФ в Йемене, россияне вылетели рейсом национального перевозчика Йемена в саудовскую Джидду.

В диппредставительстве уточнили, что вылет состоялся 7 января 2026 года. Речь идет о гражданах РФ, которые на протяжении определенного времени не имели возможности покинуть остров. Также в посольстве выразили признательность Генеральному консульству России в Джидде за помощь соотечественникам по прибытии в аэропорт.

Напомним, 31 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на территории Йемена. Впоследствии йеменские власти объявили чрезвычайное положение сроком на 90 дней.

Ранее, 5 января, российское посольство сообщало об отсутствии информации относительно возобновления авиасообщения с островом Сокотра, где на тот момент находились десятки туристов из России.

Между тем, по словам одного из отдыхающих, Дмитрия Русакова, которые он озвучил 7 января, обстановка на острове для россиян остается спокойной и контролируемой.

