Судьба легенды: 116 лет назад родилась знаменитая русская балерина Галина Уланова

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она блистала на сцене Мариинского и Большого театров, а потом воспитывала новых звезд балета — Николая Цискаридзе, Екатерину Максимову, Владимира Васильева и других.

Галина Уланова — это имя навсегда вписано в историю русского и мирового балета. Она посвятила жизнь искусству и до последних дней отдавала всю себя — сначала сцене, а потом талантливым ученикам. Уланова родилась 8 января 1910 года в семье артистов балета в Санкт-Петербурге. Как отмечается в материале URA.RU, в детстве у нее были сугубо мальчишеские увлечения — рыбалка с отцом, игры в войнушку, стрельба из лука.

Но в девять лет она стала ученицей Петроградского хореографического училища, где преподавала мама. Окончив его, сразу же попала в труппу Ленинградского государственного театра оперы и балета (Ныне Мариинский театр. — Прим. ред.), а еще через год солировала в «Лебедином озере»

В годы Великой Отечественной войны Уланова выступала перед солдатами по всему Советскому Союзу, а после Победы была приглашена в Москву — в Большой театр. С его труппой она гастролировала по Европе, представление в Лондоне посещал ее поклонник — британский принц Филипп. А на родине артисткой восхищался Иосиф Сталин, он лично приглашал ее на прием в Кремль, она также сопровождала вождя на сеанс в кинотеатре.

Галина Уланова и Николай Цискарилзе в балетном классе. Фото: Facebook*/31462763066704361

На сцене Уланова оставалась до 50 лет, после чего продолжила карьеру в качестве наставника. Она воспитала главных звезд российского балета, в том числе Николая Цискаридзе, Екатерину Максимову, Владимира Васильева, Ирину Прокофьеву, Нину Семизорову и других. А еще возглавляла жюри крупных международных конкурсов в Москве и Варне.

Несмотря на всемирную славу и невероятное количество поклонников, личная жизнь ее не сложилась, дети не появились. С первым мужем, режиссером Юрием Завадским, балерина была с юности, их отдалила и развела война. Вторая любовь случилась с режиссером Иваном Берсеневым, он скончался в 1951-м. Последний супруг, художник Большого театра Вадим Рындин, был алкоголиком, и это разрушило поначалу счастливый брак.

Старость Уланова встречала в одиночестве. Артистка признавалась, что встретила настоящую любовь еще до первого брака — это был молодой художник Николай Радлов, но страсть оказалась недолгой, и тоску по нему балерина пронесла в сердце через всю жизнь. Родители с детства твердили, что ей придется сделать выбор — или карьера, или дети. И она его сделала и осталась верна решению.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарной российской балерины Эммы Минченок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.