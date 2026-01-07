Владелец «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в авиакатастрофе в Пермском крае
Фото: ВКонтакте/Ильяс Гимадутдинов/id125673637
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Вертолет потерпел крушение на территории базы отдыха «Ашатли-парк», известно о двух жертвах.
Бывший депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в результате крушения вертолета в Пермском крае. Его предприетие занимается грузоперевозками, сотрудничает с представителями нефтяной отрасли. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.
Прежде сообщалось, что двухместный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе, недалеко от населенного пункта Печмень. По последним данным сотрудников регионального подразделения МЧС, жертвами аварии стали два человека.
Авиакатастрофа не повлекла за собой разрушений на земле, из местных жителей никто не пострадал. По данным источника 5-tv.ru, пилот скончался на месте, а его пассажира еще пытались спасти прибывшие на место врачи скорой помощи, но их старания не увенчались успехом.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб, выясняются все обстоятельства и причины крушения вертолета. Ликвидируют последствия аварии около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Ранее 5-tv.ru писал о расследовании авиакатастрофы в Турции. Бизнес-джет, на борту которого летел начальник Генштаба Ливии, перестал выходить на связь и упал в пригороде Анкары. Названа предварительная причина ЧП.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.