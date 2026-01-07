Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На столицу надвигается снегопад, способный за двое суток перевыполнить месячную норму.

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки мощного циклона, который в ближайшее время накроет Москву и область. По данным госкорпорации, атмосферный вихрь несет с собой интенсивные снегопады, способные за короткий срок изменить погодную обстановку в регионе.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — сказано в сообщении Telegram-канала Роскосмоса.

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что с утра 8 января в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Он будет выведен из-за сильного снега, метели и порывистого северо-восточного ветра, скорость которого может достигать 18 м/с. Предупреждение сохранится до конца 9 января.

Специалисты связывают надвигающееся ненастье с прохождением контрастного атмосферного фронта средиземноморского циклона, который принесет в центральную часть России зимнюю непогоду повышенной интенсивности.

