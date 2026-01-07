«Дочери больше нет»: отец Бурцевой о ее гибели после подпольной процедуры

Фото: Instagram*/burtseva_italia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Косметическая операция в Москве обернулась трагедией.

Отец блогера Юлии Бурцевой, умершей после косметической процедуры в столичной клинике, впервые публично прокомментировал произошедшее. 73-летний Николай Бурцев в беседе с MSK1 сообщил, что о трагедии узнал от старшей дочери — именно ей поступил звонок из медицинского учреждения, где находилась Юлия.

По его словам, во время вмешательства у женщины развилось тяжелое состояние, которое медики не смогли купировать. Супруг Юлии, гражданин Италии, на момент трагедии находился за пределами России и еще не успел прилететь.

«Сейчас не до компенсаций, не хочу даже с ними разговаривать. Там занимается СК, будут ли что-то выплачивать, я не знаю, мне это уже неинтересно. Дочери моей больше нет», — сказал Бурцев.

Юлия Бурцева скончалась 4 января. Она прилетела в Россию из Италии, где жила последние годы, чтобы пройти косметическую процедуру. Операцию блогер заранее не анонсировала, однако активно делилась с подписчиками моментами из своей жизни и путешествий. В социальных сетях у нее были десятки тысяч читателей. После ее смерти многие обратили внимание на последние видеозаписи, снятые в Москве незадолго до трагедии.

У Юлии остались супруг Джузеппе и маленькая дочь от предыдущих отношений. Следственные органы уже установили, что процедуру проводила женщина без медицинского образования и профильной подготовки. Она не числилась в штате клиники и арендовала кабинет самостоятельно.

Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ