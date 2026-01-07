«Красивая русская эротика»: похудевшая Пегова показалась в объективе любовника

Фото: Telegram/Irina Pegova/i_pegova

Актриса отдыхает в Таиланде вместе с молодым бойфрендом.

Актриса Ирина Пегова поделилась кадрами пляжного отдыха в Таиланде. Ее снимки публикует 7Дней.ru.

Артистка решила провести свой новогодний отпуск в лучах теплого солнца и среди живописной природы в Таиланде. Известно, что 47-летняя Пегова находится там не одна, а в компании своего молодого возлюбленного Сергея Марина.

«Кусочек Андаманского моря», — подписала снимки с отдыха Пегова в своем Telegram-канале.

Поклонники заметили, что отношения с новым бойфрендом пошли актрисе на пользу. Пегова предстала на фото в купальнике, показав свою заметно постройневшую фигуру. Лицо ее светилось от счастья.

Судя по всему, эти снимки сделали как раз ее возлюбленный Сергей. Как отметили интернет-пользователи, в объективе любимого человека она выглядит сказочной русалкой.

«Красавица», «Рождение Богини из морской пены», «Красивая русская эротика», — пишут подписчики артистке.

Об отношениях Ирны Пеговой и Сергея Марина стало известно в июле 2025 года, когда актриса приехала поддержать бойфренда на фестивале сериалов «Пилот». Марин младше возлюбленной на десять лет. Они познакомились на съемках исторической драмы «Царская прививка» в 2023 году.

